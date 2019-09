Dopo 13 anni di attesa, arriva la conferma: non è il cibo che fa ingrassare di più in età avanzata

A quanti è capitato di ingrassare con più facilità con il trascorrere del tempo e di dare la colpa all’età? La scienza, di recente, ha fornito una risposta a tutti i dubbi che attanagliano le conosciutissime “maniglie dell’amore” in età avanzata. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Medicine. Grazie a questa ricerca è stato possibile evidenziare quanto sia importante tenere sotto controllo il peso, in quanto le cellule del tessuto adiposo, denominate adipociti, sono sempre più lente e non facilitano il medesimo ricambio di grasso di quando erano più giovani.

La questione non è correlata all’alimentazione e, dunque, non si tratta solo di dieta: a condurre lo studio durati 13 anni sono stati gli esperti dell’Istituto Karolinska di Stoccolma e dell‘Università di Uppsala e Lione, che hanno preso a campione 54 individui di entrambi i sessi. L’oggetto in questione da approfondire era il “turnover”, che corrisponde alla velocità di ricambio del grasso nel tessuto adiposo, che cala negli anni. Per chiunque.Quindi, a questo punto, vale la pena mettersi l’anima in pace e condurre uno stile di vita decisamente più sano non solo attraverso una dieta bilanciata, ma a livello di movimento costante. Il risultato della ricerca, inoltre, è stato ben accolto dalla comunità scientifica anche grazie a tutti gli approfondimenti condotti su un argomento molto spesso trascurato.