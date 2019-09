Due mamme inseguono il sogno della “volpe volante”, la prima libreria ecosostenibile per bambini

Olivera e Francesca sono due mamme padovane con un sogno in comune: aprire una libreria ecosostenibile per bambini nella loro città. “La volpe volante“, questo il nome del locale, è uno spazio dove la maggioranza dei libri e dei giocattoli sono prodotti con materiali da foreste certificate FSC, oppure in carta e plastica riciclate, in cotone o bambù biologico, ma anche stampati o prodotti quanto più vicino possibile per ridurre le emissioni dei trasporti. Gli arredi sono altrettanto ecologici, realizzati con materiali di recupero e in cartone pressato, e ogni piccola scelta la facciamo pensando all’ambiente, e con occhio vigile anche all’etica lavorativa dei produttori.

“Crediamo che, nell’emergenza ambientale che stiamo attraversando, ogni piccola scelta possa fare la differenza; per questo, dare la possibilità ai bambini – che sono gli adulti di domani – di sviluppare ed esprimere l’attenzione ed il rispetto per l’ambiente costituisce per noi la chiave di volta per cambiare veramente le cose” dichiarano Olivera e Francesca.

Nelle intenzioni delle due mamme, “La volpe volante” deve essere anche un luogo da vivere, da esplorare, da condividere, quasi un luogo magico; uno spazio in cui i bambini possono fermare il tempo (anche dei loro genitori, nonni, amici) e leggere, giocare, sperimentare; un luogo accogliente, non solamente un negozio. Così è nata l’idea di abbinare la libreria a una piccola caffetteria, rigorosamente biologica ed equosolidale, per permettere alle famiglie di sorseggiare un tè o una spremuta mentre si legge un libro, o concedere alle mamme un aperitivo in compagnia mentre i bambini giocano, in uno spazio a misura prima di tutto dei piccoli.

Per realizzare questo sogno, Olivera e Francesca hanno avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, mettendo in palio, per chi sceglierà di sostenere il progetto della “Volpe volante”, sorprese davvero speciali, dal segnalibro alla shopper personalizzata.