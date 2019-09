E.On: via libera Ue all’acquisizione di Innogy (2)

(AdnKronos) – L’approvazione della Commissione Europea è legata a diversi impegni assunti da E.On, riguardanti l’uscita da determinate attività. Tra queste, ci sono le attività di vendita al dettaglio di elettricità e gas nella Repubblica Ceca e parte delle attività di vendita al dettaglio di elettricità di E.On in Ungheria. In Germania, gli impegni assunti da E.On riguardano principalmente una parte significativa delle attività di E.On nel settore del riscaldamento elettrico e la costruzione e la gestione di una serie di stazioni di ricarica per veicoli elettrici sulle autostrade.

“Avremmo voluto continuare a occuparci di queste attività, ma ci siamo impegnati ad attuare le misure concordate con la Commissione Europea. Considerando le eccezionali opportunità di sviluppo della nuova E.ON, queste concessioni sono accettabili”, ha sottolineato Teyssen.

Complessivamente dovranno essere dismesse attività di vendita al dettaglio a circa 2 milioni di clienti, soprattutto nell’Europa dell’Est. Ad ogni modo E.On non dovrà cedere alcuna attività di rete.