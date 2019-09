Ecco qual è la classifica delle lingue più parlate al mondo: l’Italiano supera il Francese

La lingua è uno degli argomenti più importanti e sottovalutati di sempre: oggi il parlato e lo scritto si sono standardizzati, ogni lingua è suddivisa in sfumature di dialetti differenti per ogni zona. La lingua è ciò che conferisce unicità ad ogni area del mondo, come una sorta di “carta d’identità” per ogni individuo, che comunica agli altri ciò che è e non potrebbe non essere. Una lingua è un sistema di comunicazione formato da vari sottosistemi: il lessico, il sistema fonologico, la morfologia, la sintassi e la pragmatica. Ethnologue, pubblicazione cartacea ed elettronica del SIL International, che analizza migliaia di lingue su scala globale comunicando per ognuna di esse il numero dei parlanti, le regioni di diffusione, i dialetti e le affiliazioni linguistiche, indicò, per l’anno 2013, ben 7105 lingue. L’Italiano, all’epoca era collocato al 19° posto.

Tuttavia, i dati attuali dell’Ethnologue, ci riservano una sorpresa su scala mondiale: dopo inglese, spagnolo e cinese, l’italiano è la quarta lingua più studiata, prima del francese. C’è da specificare che, già nel biennio 2014-2015, lo studio dell’italiano aveva registrato un boom, registrando prima 1,7 milioni di studenti (2013-2014) a poi più di 2 milioni il biennio dopo. L’italiano è sempre al quarto posto per l’anno accademico 2016/17, con 2.145.093 studenti raggiunti in 115 paesi tramite gli Istituti Italiani di Cultura. Ma è la classifica dell’anno 2018 che ha stupito in modo particolare.

Stando al rapporto della Commissione Europea del 2017, il francese si trova al secondo posto come lingua straniera studiata dal 33,8% degli alunni, seguita dal tedesco, selezionato dal 23,1% degli studenti europei, che a sua volta è seguito dallo spagnolo (13,6%), il russo (2,7%) e l’italiano (1,1%).Una classifica decisamente differente, se si concentra sulla sola Italia, dove le lingue più studiate, immediatamente dopo l’inglese, sono il francese (72,3%), lo spagnolo (18,8%) e il tedesco (8,7%). Tuttavia questo trend è in rapida evoluzione e in molte scuole italiane lo spagnolo sta diventando la seconda lingua straniera scelta dagli studenti, al posto del francese. La lingua al primo posto della classifica per numero di parlanti c’è l’inglese, con un miliardo 190 milioni di persone, il 17% della popolazione del pianeta.

Al secondo viene collocato il cinese mandarino con i suoi un miliardo 107 milioni di individui, il 15,8% della popolazione del pianeta. Al terzo posto non poteva non essere collocato l’hindi-urdu, lingua parlata da 697,4 milioni di persone. Subito dopo, sono in vetta lo spagnolo (512,9 mln), arabo (422 mln), francese (284,9 mln), malese (281 mln), russo (264,3 mln), bengalese (261,8 mln) e portoghese (236,5 mln). Ma è l’italiano a conquistarsi il 21° posto della classifica, con oltre 67 milioni di parlanti e un primato impressionante. A causa dell’emigrazione di italiani all’estero, infatti, è parlata come madrelingua in 26 paesi.