Elettronica: al via il convegno europeo sulla Power Electronics

Dal 2 al 6 settembre Genova ospita, dopo 28 anni di assenza dall’Italia, la EPE ’19 ECCE Europe Conference (21st European Conference on Power Electronics and Applications), la più importante conferenza annuale europea nel campo dell’elettronica di potenza e degli azionamenti elettrici.

EPE ECCE Europe Conference è realizzata in collaborazione con l’Università di Genova e l’IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers, una delle principali associazioni internazionali di scienziati professionisti (annovera più di 420.000 membri in 150 nazioni) il cui obiettivo è la promozione delle scienze tecnologiche. Per l’edizione 2019, è prevista la presenza delle maggiori industrie del settore e gli accademici internazionali più attivi nella ricerca.

La Power Electronics (elettronica di potenza) è una tecnologia sinonimo di sviluppo sostenibile; solo grazie al suo impiego la sempre crescente necessità di energia potrà essere soddisfatta completamente.

L’elettronica di potenza (macro elettronica) permette, ad esempio, di catturare le energie rinnovabili, come l’energia eolica e l’energia solare, e consentirà lo sviluppo della mobilità elettrica del futuro, favorendo la progressiva eliminazione dei combustibili fossili, sia nel trasporto che nel riscaldamento/raffreddamento.

La Power Electronics rappresenta uno dei rari casi in cui lo sviluppo e la crescita sono completamente compatibili con la salvaguardia dell’ambiente.

Il programma di EPE ’19 ECCE Europe Conference è strutturato in modo da consentire agli autori partecipanti di presentare gli ultimi risultati delle loro ricerche, con oltre 500 articoli, grazie a sessioni parallele articolate durante i giorni del congresso. L’evento è arricchito da sessioni plenarie durante le quali esperti di fama internazionale del mondo della ricerca e dell’industria daranno il loro contributo sugli scenari attesi per i prossimi anni sul fronte energetico e dello sviluppo sostenibile.

In particolare, l’Università di Genova ospita diversi tutorial, destinati ai giovani ricercatori, tenuti da scienziati di livello mondiale.