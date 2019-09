L’Ausl della Romagna ha rilevato la presenza di un sospetto caso di malattia infettiva tropicale (tipo Dengue o Chikungunya) nel comune di Faenza. L’infezione avrebbe colpito una persona residente nella frazione di Fontanone di rientro da un viaggio all’estero. Per precauzione è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione per un raggio di 100 metri, programmato di notte a partire da oggi fino a domenica. La popolazione residente nell’area è stata invitata a tenere chiuse porte e finestre e a non esporre frutta e verdura.