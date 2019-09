Emma Marrone esce dall’ospedale: “Dura ma è andata”. Sui social spopola #forzaEmma

Emma Marrone via social ha aggiornato amici e fan sul suo stato di salute con una foto del braccialetto dell’ospedale dove è stata operata: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura… ma è andata!“. E l’affetto di amici, fan e gente dello spettacolo ha subito raggiunto, seppur virtualmente, la giovane cantante. Da Ferzan Ozpetek a Jovanotti, da Alessandra Amoroso a Patty Pravo, da Loredana Bertè a Frankie hi-nrg mc, da Fiorello a Paola Turci ma anche tantissima gente comune ha rivolto un messaggio ad Emma, mentre l’hashtag #forzaEmma è tornato prepotentemente a dominare i trend. Il messaggio della giovane cantante ha avuto quasi 700mila Mi piace in 5 ore.

Emma già dieci anni fa – a soli 25 anni – era stata operata per un tumore alle ovaie che poi aveva necessitato di un intervento successivo lasciandole una doppia cicatrice che aveva esibito con orgoglio dicendo: “Le ferite che mi fanno più male sono quelle che non si vedono“. Poi pochi giorni fa aveva gelato i suoi fan annunciando che doveva fermarsi per motivi di salute e dicendo: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia“.

Oggi Emma continua incredibilmente a dare forza agli altri, dimostrando ancora una volta tutta la sua forza e il suo coraggio: “Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”. Il suo pensiero va a tutti quelli che l’hanno aiutata a distanza: “Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.