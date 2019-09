La Commissione Europea ha approvato per la prima volta un farmaco a base di cannabis, l’Epidiolex, indicato per il trattamento di due forme rare ma gravi di epilessia, la sindrome di Dravet e quella di Lennox-Gastaut.

L’Epidiolex si presenta in forma liquida da assumere per bocca, come fosse uno sciroppo, non contiene la componente psico-attiva della cannabis, il tetraidrocannabinolo (thc), ma il cannabidiolo.

Il farmaco è stato testato in forme pediatriche di epilessia che non rispondono ai trattamenti tradizionali come la sindrome di Dravet e quella di Tourette, condizioni difficili da trattare che possono causare convulsioni multiple al giorno.

Inoltre, verrà utilizzato in combinazione con un altro farmaco per l’epilessia: il clobazam.

In base alla normativa offlabel, Epidiolex potrà essere impiegato anche al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate se ne ricorrono le condizioni.

Secondo i risultati di diversi studi clinici, la riduzione media nella frequenza delle crisi epilettiche varia dal 48% al 60%” e l’88% dei pazienti ha riportato un miglioramento delle condizioni generali secondo la scala Global Impression of Change.

Fonte (Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco)