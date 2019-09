Precipita da una via ferrata: escursionista morto in Alto Adige

Tragedia in Alto Adige dove un escursionista è stato trovato morto in Alto Adige. L’uomo è stato trovato morto ai piedi di una via ferrata: si tratta di un altoatesino di 66anni che ieri non aveva fatto ritorno a casa a Sluderno dopo un’escursione.

L’allarme è scattato alle 21.40 di ieri, su territorio italiano e austriaco. In un primo momento era stata trovata la vettura dell’uomo, localizzata nel parcheggio della funivia di Nauders in Tirolo, successivamente il corpo: era in territorio austriaco a 2.700 metri di quota, ai piedi della via ferrata Goldsee, sulla montagna Bergkristalspitze, a pochi passi dal confine con l’Italia. Probabilmente l’escursionista è precipitato per 200 metri, morendo sul colpo.