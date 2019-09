Esondazione del Parmigliola: sopralluogo nel cantiere dell’argine crollato

“Un anno fa il primo sopralluogo sull’argine del Parmignola crollato nell’esondazione di cinque anni fa e oggi il primo controllo al cantiere già operativo che, oltre all’arginatura in sponda destra del torrente, sistemerà anche la viabilità nel tratto immediatamente a monte del viadotto autostradale A12”. Sono queste le parole del sindaco Cristina Ponzanelli che stamani, insieme all’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, al direttore lavori e ad alcuni tecnici ha verificato lo stato dell’arte dell’opera pubblica che, una volta conclusa, potrà mettere definitivamente in sicurezza la frazione di Marinella.

“Oggi – ha detto Ponzanelli – è un giorno importante per Marinella, per i suoi abitanti e per il suo futuro. In un anno abbiamo aperto il cantiere e nel giro di qualche mese la nostra frazione marina potra’ davvero guardare avanti”. L’intervento sul Parmignola “è imprescindibile per liberare il territorio marinellese dai vincoli idraulici, in presenza dei quali non e’ possibile ipotizzare alcun investimento. Solo una volta terminati i lavori e quindi rimossi i vincoli di sicurezza idraulica sul territorio, Marinella potra’ finalmente guardare alla sua crescita e al suo sviluppo”.

“Nei prossimi giorni- conclude l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi- a Marinella prenderà il via anche la manutenzione con la pulizia straordinaria dei tombini delle fognature, intervento mai realizzato fino ad oggi, che rientra nel piano complessivo di messa in sicurezza del territorio risolvendo cosi’ una criticita’ costante in caso di forti piogge. Stiamo lavorando per la stagione autunnale, consapevoli che la sicurezza di un territorio comincia anche dalla manutenzione”.