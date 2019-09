Gli esperti lanciano l’allarme: il diabete di tipo 2 compare sempre più di frequente in età giovanile

Gli esperti lanciano l’allarme: il diabete di tipo 2, tipico dell’adulto, compare sempre più di frequente in età giovanile. Questa condizione negli adolescenti assume una particolare aggressività e condiziona la comparsa di complicanze micro e macrovascolari in età più precoce.

Di seguito l’intervento del professor Francesco Purrello, presidente SID, al 55° congresso annuale dell’EASD in corso a Barcellona.

La prevalenza del diabete di tipo 2 negli adolescenti e nei giovani adulti (sotto i 40 anni) sta aumentando notevolmente. Sulla prevalenza di questo diabete dell’adulto ‘a comparsa anticipata’ nei giovani non ci sono dati precisi, come per il diabete di tipo 2 nell’adulto. Qualche dato viene dagli Stati Uniti dove le stima parlano di un aumento annuale del 2,3 per cento di diabete di tipo 2 negli under 30, dal 2010 ad oggi. Gli esperti prevedono inoltre che il numero di giovani con diabete di tipo 2 sia destinato a quadruplicare negli Usa tra il 2010 e il 2050. Non ci sono dati italiane ufficiali, ma estrapolando il dato Usa al nostro Paese, è possibile stimare che negli ultimi 10 anni la popolazione dei giovani con diabete di tipo 2 (una forma tipica dei loro padri o addirittura dei loro nonni) si è raddoppiata, arrivando a interessare circa 150 mila soggetti.

Anche in queste fasce d’età, i principali fattori di rischio predisponenti sono l’obesità, la storia familiare e lo stile di vita sedentario. Recenti studi multicentrici hanno portato a grandi progressi nella nostra comprensione dell’epidemiologia, fisiopatologia, diagnosi, terapia e complicanze di questa malattia.

In questa edizione del congresso EASD è stata dedicata una sessione scientifica a questo problema di emergente gravità. Il titolo parla chiaramente ‘Perché il diabete tipo 2 in età adolescenziale è una malattia più aggressiva?’ Si riconosce, quindi, che i dati scientifici fin qui ottenuti dimostrano che in queste fasce di età la malattia è più aggressiva. L’insorgenza del diabete in giovane età è associata inoltre ad una più lunga esposizione alla malattia e ad un aumentato rischio di complicanze croniche, sia macro che micro-vascolari, legate ad un periodo maggiore di esposizione ad elevati livelli di glicemia. Inoltre, si stanno accumulando prove del fatto che il diabete di tipo 2 a esordio giovanile abbia un fenotipo patologico più aggressivo, che porta allo sviluppo prematuro di complicanze, con effetti negativi sulla qualità della vita e effetti sfavorevoli sugli esiti a lungo termine.

Il diabete di tipo 2 nei giovani è associato a grave resistenza all’insulina e ad un progressivo deterioramento della funzione delle cellule beta pancreatiche. Contrariamente al diabete di tipo 2 adulto, il declino della funzione delle cellule beta nel diabete di tipo 2 giovanile è da tre a quattro volte più veloce e i tassi di fallimento terapeutico sono significativamente più alti nei giovani che negli adulti. Il diabete di tipo 2 a esordio precoce colpisce infine anche più individui in età lavorativa, accentuando gli effetti sociali avversi della malattia.

Le opzioni terapeutiche per questa condizione sono fortemente ridotte, e gli studi disponibili ancora pochi. Insieme alle modifiche dello stile di vita, di importanza capitale, la metformina rimane la terapia di prima linea per gli adolescenti con diabete di tipo 2, sebbene la maggior parte progredisca rapidamente verso l’insuccesso del trattamento e la terapia insulinica. Esiste un motivo in più per la prevenzione dell’obesità negli adolescenti e nei giovani: arrestare l’aumento del numero di giovani con diabete tipo 2. L’onere della prevenzione non ricade solo sui medici, ma inizia dalla famiglia, dalla scuola, dai responsabili delle politiche sanitarie, e coinvolge varie componenti della società, inclusa l’industria alimentare.