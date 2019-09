Esplorazione della Luna: cooperazione tra Russia e Cina

Continua la cooperazione tra Russia e Cina nell’esplorazione lunare.

Durante la missione Chang’e-4, Roscosmos aveva già affiancato Cnsa, fornendo un generatore termoelettrico a radioisotopo. Ora – riporta Global Science – le due agenzie hanno concordato di esplorare congiuntamente il nostro satellite. La decisione è stata presa a seguito di una riunione a San Pietroburgo.

Secondo gli accordi, la cooperazione riguarderà il possibile contributo di payload scientifici per i veicoli spaziali Luna-26 e Chang’e-7. Le agenzie si sono impegnate, inoltre, nella creazione di un deep space data center congiunto, che sarà costituito da centri situati sia in Russia che in Cina. L’accordo è stato firmato il 17 settembre da Dmitry Rogozin, direttore generale di Roscosmos, e Zhang Keqiang, a capo della China National Space Administration.