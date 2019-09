Esplosione e incendio in centro di ricerca in Russia: vi sono conservati i campioni dei virus più letali

Esplosione e incendio al Centro di ricerche in virologia e biotecnologie (Vector) di Koltsovo, a 25 km da Novosibirsk, un istituto in cui sono conservati campioni dei virus più letali, da Ebola al vaiolo, ma anche spore di antrace.

Dalla fine degli anni ’70, per tutti gli anni ’80, sono state sviluppate presso il Centro di ricerca di Koltsovo armi biologiche e batteriologiche.

Una bombola di gas è esplosa al 5° piano dell’edificio di 6, durante lavori di ristrutturazione: un operaio è stato ricoverato con ustioni di terzo grado.

Nell’area interessata non si trovano campioni di virus o altre sostanze in grado di porre rischi biologici.

Il sindaco della città, Nikolai Krasnikov, ha cercato di rassicurare la popolazione locale precisando anche che l’attività del laboratorio era stata sospesa per i lavori. L’incendio si è diffuso su una superficie di 30 metri quadrati prima di essere spento.