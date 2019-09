Etnabook: inizia con il botto la prima edizione del Festival del libro di Catania

La pioggia di ieri non ha fermato il treno culturale di Etnabook, primo festival del libro e della cultura di Catania. A dare il via alla manifestazione, l’incontro con il giornalista Daniele Lo Porto e il prof. Tino Vittorio sulla figura storica di Nino Milazzo. Si è parlato, inoltre, di Graphic Novel con la Scuola del fumetto di Palermo e, successivamente, nelle ore pomeridiane si sono svolti tutti gli altri eventi in programma: “Nascere in Sicilia” con le considerazioni sulla figura dei partigiani e degli antifascisti con Enzo Russo. Un’anteprima nazionale molto attesa è stata quella dello scrittore siciliano Daniele Zito, salito da qualche anno alla ribalta nazionale e internazionale, con il libro Uno di noi (Miraggi Edizioni); Francesco Filippi e Mussolini ha fatto anche cose buone (Bollati Boringhieri); Katya Maugeri e il suo Liberaci dai nostri mali (Villaggio Maori).

La serata di premiazione ha visto un’affollatissima partecipazione di pubblico che ha presenziato per applaudire e sostenere i vincitori del concorso “Etnabook, Cultura sotto il vulcano”, guidati da due talentuosi presentatori: la bookblogger Magherita Ingoglia e lo scrittore Simone Rausi.

Salvatore Massimo Fazio, presidente di giuria, è intervenuto durante la premiazione, congratulandosi: “A nome di tutta la giuria, sono davvero orgoglioso di come il concorso abbia avuto una così folta affluenza e di come sia stato bello e allo stesso tempo difficile riuscire a leggere ed entrare dentro i testi e le emozioni. Il livello era davvero altissimo. Grazie di cuore per questa opportunità.”

Durante l’intera manifestazione, tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00, sarà presente lo “Spazio editori”, un luogo all’interno del cortile della CGIL dove sarà possibile incontrare quattro realtà editoriali indipendenti siciliane come: Splen, Lekton Edizioni e Libri creativi per tutti ed Edizioni Letterarie Il Tricheco.

Di seguito, tutti i vincitori della prima edizione del concorso.

Poesia

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Poesia – Primo Classificato, Facia Assai Friddu – Calogero Sorce

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Poesia – Secondo Classificato, L’ultimo Goal – Giuseppe La Rocca

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Poesia – Terza Classificata, Le Tele Del Piacere – Marta Limoli

Premio della critica

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Poesia – Premio della Critica, Domenica Blanda

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Poesia – Premio della Critica, Giovanni Sollima

Narrativa/Saggio

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Primo Classificato, Enrico Morello con Ufficio Salti Mortali

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Secondo Classificato, Davide Grittani con La Rampicante

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano Sezione Narrativa/Saggio – Terza Classificata, Manuela Tacconi con Quasi quasi…resto

Premio della critica

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio della critica, Placido Petino con Il Diwàn Rosso

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio della critica, Paola Musa con L’Ora Meridiana

Premio Miglior Inedito

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Miglior Inedito, Alessandra Alioto con Quattro Archi Sul Mare

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Miglior Inedito, Francesco Gianino con Ippoparty

Premio Opera Prima

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Miglior Opera Prima, Katya Maugeri con Liberaci Dai Nostri Mali

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Miglior Opera Prima, Fernando G. Castanar con Il Postino di Mozzi

Premio Vivo In Sicilia

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Vivo in Sicilia, Cateno Tempio con Vita in Frantumi

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Vivo in Sicilia, Ismete Selmanaj Leba con Verginità Rapite

Premio Presidente della Giuria

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Presidente della Giuria, Roberta Zanzonico con Blu Stanzessere

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Narrativa/Saggio – Premio Presidente della Giuria, Gabriele Macchiarella con L’ombra Del Naviglio

Un libro in una pagina

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Un libro in una pagina – Primo Classificato Pietro Zingale

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Un libro in una pagina – Secondo Classificato Enrico Inferrera

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Un libro in una pagina – Terza Classificata Giuseppina Crispi

– Etnabook, Concorso Cultura Sotto il Vulcano – Sezione Un libro in una pagina – Premio della critica, Francesco Cusa