Eutanasia: oltre duemila richieste di suicidio assistito in un anno da parte di italiani

Dal 2015 l’Associazione Luca Coscioni ha ricevuto 761 richieste di informazioni su come accedere al suicidio assistito da persone che hanno dato nome e cognome, ma la cifra triplica se si contano le richieste anonime. L ‘associazione riceve una decina di telefonate giornaliere, delle quali solo 2-3 persone si concludono con le generalità di chi chiama e non tutte le richieste finiscono con un suicidio assistito. In base ai dati dell’Associazione Coscioni, almeno 115 italiani si sono rivolti alle cliniche svizzere. L’Associazione Exit-Italia, intanto, stima all’incirca 100 richieste all’anno di italiani che vorrebbero andare nelle cliniche elvetiche e a questi vanno aggiunti anche coloro che chiedono aiuto ad altre associazioni o che si mettono direttamente in contatto con la clinica che all’estero fornisce questo servizio.