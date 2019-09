FAO: l’alimentazione sana è una priorità per i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo

La sicurezza alimentare e la nutrizione devono essere una priorità nei Piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS), che possono contare sul sostegno della FAO per “interventi più coordinati e coerenti“, ha affermato venerdì scorso il Direttore Generale Qu Dongyu.

Cambiamento climatico, vulnerabilità, resilienza, riduzione del rischio disastri, isolamento, insufficienti risorse della terra e cambiamento delle abitudini alimentari che favoriscono l’obesità, sono sfide specifiche per i SIDS, ha aggiunto il Direttore Generale nel corso di un incontro ad alto livello per analizzare i progressi del “SAMOA Pathway” (SIDS Accelerated Modalities of Action) che prevede modalità di interventi rapidi nei Piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

L’imperativo è collaborare, in quanto “c’è molto da fare“, ha detto Qu. Ha chiesto di intensificare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e accelerare l’implementazione del SAMOA Pathway.

Ha segnalato inoltre le iniziative della FAO in corso, come il Programma di azione globale sulla Sicurezza alimentare e la Nutrizione nei SIDS, e gli sforzi negli Stati del Pacifico dei Caraibi, nonché il lavoro con alleati locali per ridurre la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

La FAO è inoltre impegnata a rafforzare ulteriormente la cooperazione Nord-Sud e Sud-Sud, ha aggiunto il Direttore Generale, indicando come i SIDS più vulnerabili potranno beneficiare degli investimenti più mirati previsti dalla nuova Iniziativa Hand-in-Hand.

Secondo il rapporto della FAO Stato della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione nel Mondo 2019, nei SIDS la prevalenza della sottoalimentazione – o della fame – è pari al 17,5% rispetto al 10,7% della media globale, mentre l’obesità negli adulti è di circa il 60% superiore.

Il SAMOA Pathway è stato istituito nel 2014 e durerà fino al 2042, e vanta oltre 300 alleanze multisettoriali annunciate finora. L’obiettivo della revisione di alto livello mira a sfruttare le sinergie più forti con programmi più ampi, tra cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la ricerca di soluzioni per il clima