Agenzie Fao e Unep alleate su clima e biodiversità per sostenere i Paesi a sottoscrivere impegni più stringenti

Sostenere gli Stati nella sottoscrizione di impegni più stringenti sul clima e rafforzare la collaborazione sui temi della biodiversità sono due degli obiettivi che si sono prefissati la Fao e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) che hanno rinnovato la loro quarantennale alleanza. L’accordo, firmato oggi dal direttore generale Qu Dongyu e dal direttore esecutivo Inger Andersen, delinea un piano per capitalizzare un rapporto di cooperazione già consolidato dal 1977. La collaborazione tra le due agenzie si concentrerà su temi come i sistemi alimentari sostenibili, i servizi ecosistemici e la biodiversità in agricoltura, la silvicoltura e la pesca, dati e statistiche, strumenti giuridici internazionali passando per le questioni legislative e normative. Fao e Unep hanno indicato il programma per i sistemi alimentari sostenibili della rete One Planet, alleanza multi settoriale con oltre 95 partner, come soluzione efficace per unire i loro sforzi e mobilitare il sostegno politico e finanziario per raggiungere congiuntamente l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 12, “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”.