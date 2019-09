Farmaco contro l’acidità di stomaco potenzialmente cancerogeno: stop alla distribuzione [MARCA e DETTAGLI]

Bloccata la distribuzione di un farmaco utilizzato per combattere l’acidità di stomaco che potrebbe essere potenzialmente cancerogeno. Si tratta di un farmaco a base di ranitidina prodotto dall’azienda farmaceutica Sandoz divisione del gruppo Novartis. Il prodotto in questione è un generico che utilizza il principio attivo dell’originale Zantac, sviluppato dal gruppo farmaceutico francese Sanofi.

Si tratta di una decisione presa a scopo precauzionale, in attesa di conoscere l’esito delle analisi ad opera dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) e della Food and drug administration (Fda), ossia l’autorità americana di controllo dei medicamenti. La sostanza sotto accusa è la “N-nitrosodimetilammina” (NDMA), che viene classificata come cancerogena per gli essere umani e che è stata individuata in prodotti con ranitidina.

La raccomandazione è quella di attendere l’esito delle indagini prima di utilizzare lo stesso.