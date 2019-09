Febbre di Lassa: focolaio in Liberia, almeno 21 morti

Le autorità sanitarie in Liberia hanno confermato la presenza di un focolaio di febbre di Lassa: almeno 21 persone sarebbero decedute per la malattia a partire da gennaio di quest’anno. Il viceministro della Sanità Francis Kateh ha dichiarato alla BBC che sono stati registrati oltre 90 casi in tutto il Paese: 25, inclusi i 21 decessi, sono stati finora confermati.

La febbre di Lassa è una malattia virale acuta trasmessa principalmente da animali: è endemica in alcune parti dell’Africa occidentale.

Le autorità della Liberia vedono l’attuale focolaio come una fonte di grave preoccupazione perché si sta verificando in un periodo dell’anno in cui in genere non si registrano casi.