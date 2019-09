Festa dei Nonni e dei Bambini: 400 appuntamenti in Italia

Proseguono in tutta Italia le iniziative promosse dall’Unicef in occasione della Festa dei Nonni e dei Bambini: sono 400 gli appuntamenti in piazze, strade, scuole, centri per anziani promossi in tutta Italia da oltre 2000 volontari. Le iniziative proseguiranno la prossima settimana, culminando il 2 ottobre, giorno della celebrazione della Festa dei Nonni.

“I nonni sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ricordano le sfide, i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia – ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo – i nonni sono la nostra memoria e come nonno e come presidente dell’Unicef Italia vogliamo celebrarli in una festa che riunisca insieme tutte le generazioni. Sono lieto di avere anche per questa edizione della Festa dei nonni al nostro fianco il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nostro ‘Goodwill Ambassador’, e l’Unpli/Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con i quali condividiamo una cultura del territorio a partire dall’attenzione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.”