Fibrillazione atriale e cancro: terapie mirate con lo studio BLITZ-AF Cancer

Nel contesto delle molteplici attività scientifiche che si svolgeranno in occasione del Congresso Europeo di Cardiologia ESC a Parigi, il 2 settembre si svolgerà la riunione dello Steering Committee dello studio BLITZ-AF Cancer, ideato e condotto dal prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore di ANMCO e Direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania.

“Lo studio BLITZ-AF Cancer– afferma il prof. Gulizia – è uno studio osservazionale su pazienti con Fibrillazione atriale e cancro, volto a valutare il profilo clinico e l’uso della terapia anticoagulante in presenza di entrambe queste patologie, in un contesto di reale pratica clinica. Dal momento che i pazienti con neoplasia sono spesso esclusi dai trial clinici, le informazioni sull’utilizzo dei trattamenti anticoagulanti e sugli eventi di questi pazienti sono scarse. Raccogliere informazioni attraverso un registro osservazionale può migliorare la conoscenza sulla gestione di questa tipologia di pazienti ad elevato rischio.