Fisco: Bitonci (Lega), ‘flat tax per partite Iva successo straordinario’

Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sarebbe un grave errore cancellare la flat tax al 15% per partite iva e professionisti. I dati ci danno ragione e non sono interpretabili”. Così Massimo Bitonci, deputato Lega ed ex sottosegretario al Mef con delega al fisco nel primo Governo Conte.”196.060 nuove partite iva nei primi tre mesi del 2019 e 136.323 aperture nel secondo trimestre -prosegue Bitonci- Le adesioni al regime forfettario per il solo secondo semestre rappresentano il 35,8% sul totale delle nuove aperture pari al 48,5%”.

Per Bitonci “questi dati sono il segnale oggettivo del grande successo raggiunto in termini di semplificazione fiscale e sostegno ai liberi professionisti, che rappresenta una importante parte produttiva del nostro Paese”.