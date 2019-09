Fisco: Unc, ‘sì a tassa su merendine accompagnata da messaggio educativo’

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non siamo pregiudizialmente contro la sugar tax, se accompagnata da messaggi educativi”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale Consumatori entrando nel dibattito sulla tassa alle merendine.

“Se la finalità venisse comunicata adeguatamente, ad esempio sulle confezioni stesse dei prodotti, con un bollino che spiega le ragioni della tassa stessa, allora potrebbe essere utile e servire da stimolo alle aziende per mettere in commercio prodotti più equilibrati e salutari”, spiega Dona. Altrimenti, conclude, “sarebbe solo una scusa per fare cassa”.