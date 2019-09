Fiume in piena travolge autobus: 17 morti e 29 feriti in Marocco

Un fiume è esondato, travolgendo un bus nel sud-est del Marocco: il bilancio è di almeno 17 morti e 29 feriti. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Map”, i corpi di 6 passeggeri sono stati recuperati poco dopo l’incidente, mentre altri 11 sono stati trovati in seguito, nei pressi di un villaggio nella regione di Errachidia.

Proseguono le ricerche per trovare altre potenziali vittime.

Non desta preoccupazioni la salute di altri 29 passeggeri, precisa la “Map”.

L’autobus regionale si è capovolto mentre stava attraversando un ponte vicino al villaggio di El Khank.