Francia: enorme incendio in impianto chimico classificato “Seveso”, è ad alto rischio

Un vasto incendio è divampato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, che produce additivi lubrificanti.

Si tratterebbe di un sito classificato “Seveso“, cioè sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate.

Le cause del disastro, che ha generato una colonna di fumo visibile a diversi km di distanza, sono al momento sconosciute.

Sul posto stanno operando 130 vigili del fuoco con mezzi tecnologicamente avanzati per contrastare le fiamme che non accennano a diminuire: è stato istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri intorno all’impianto e le scuole nella zona nord di Rouen resteranno chiuse, in via precauzionale. Pur sottolineando che le prime analisi condotte non hanno riscontrato “tossicità nelle principali molecole” del fumo sprigionato dall’incendio, la prefettura ha esortato la popolazione “a limitare le uscite allo stretto necessario“.

Lo stabilimento Lubrizol si trova a Rouen dal 1954.