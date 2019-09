Il futuro della navigazione elettrica sui laghi: Repower-e approda sul Lago di Lugano

“Il futuro della navigazione elettrica sui laghi” è stato l’attualissimo tema presentato a bordo della Motonave “Lugano 1961” nello storico cantiere SNL di Castagnola.

A questa importante conferenza sul futuro della mobilità elettrica sull’acqua, organizzata da Stan2services, Società Navigazione del Lago di Lugano e Repower, sono intervenuti Marco Borradori – Sindaco di Lugano, Stefano Colombo – CEO Stan2Services Sagl, Agostino Ferrazzini – Presidente Società Navigazione del Lago di Lugano e Davide Damiani – Responsabile relazioni esterne Repower.

Stan2services è una advisory boutique che, in particolare nel settore dell’energia, si occupa di accompagnare i propri clienti con particolare focalizzazione allo sviluppo ed all’organizzazione aziendale. “La conferenza stampa odierna ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, indicando alcune interessanti prospettive per il futuro della navigazione sostenibile sul lago di Lugano” ha affermato Stefano Colombo CEO di Stan2Services Sagl.

La Società Navigazione del Lago di Lugano ha ospitato con il più vivo interesse questo straordinario appuntamento, alla luce del suo stretto legame con il tema della navigazione in acque interne; un campo che vede SNL protagonista da oltre 170 anni e sempre con soluzioni d’avanguardia.

Attualmente, SNL annovera con orgoglio tra i battelli della propria flotta la “Vedetta 1908” a propulsione elettrica, un emblema della Società che coniuga i tre pilastri fondamentali per l’azienda: tradizione, modernità e responsabilità sociale.

La “Vedetta” costruita ad Amburgo nel 1908, è entrata a far parte della flotta SNL nel 1944. Dopo anni di servizio, un ampio progetto di recupero e ristrutturazione è stato completato nel 2016 ed oggi è il primo battello di linea svizzero con sistema propulsivo completamente elettrico a pannelli solari, un esempio di felice sintesi tra passato e futuro.

Questo battello, ricco di storia antica e di tecnologie avanzate, ha solcato le acque del Ceresio nei weekend estivi 2019 con il patrocino del Città di Lugano Dicastero Sviluppo Territoriale che ne ha riconosciuto non solo l’attrattività turistica e l’interesse innovativo, ma anche il valore di promozione per una mobilità alternativa, capace di sfruttare energie rinnovabili.

L’innovativa visione di SNL sull’elettrificazione dei laghi è anche frutto dell’ottima cooperazione con GGNL nell’ambito delle attività di consorzio dei laghi: “Oggi i piani di SNL allargano il proprio orizzonte tecnologico ed ambientale a lungo termine, proiettandoci verso il progetto 2020 – 2035, che inizierà con la rimotorizzazione elettrica della M/N Lugano e che pone l’obiettivo di strutturare l’intera flotta ad emissioni zero entro il 2035. Grazie alla modernizzazione dei battelli esistenti con motori moderni, ecologici e dalle migliori prestazioni sarà inoltre possibile incrementare il servizio sulle linee pubbliche, come la linea Porto Ceresio – Lugano, efficientando di fatto la mobilità integrata con gomma e ferrovia oltre che favorire il servizio turistico sia sul Ceresio che nel bacino svizzero del lago Verbano, ad esempio incrementando i servizi da e per le Isole di Brissago.” ha dichiarato Agostino Ferrazzini, Presidente Società Navigazione del Lago di Lugano.

Inoltre, entreranno in servizio nuovi battelli altamente tecnologici che scaturiscono dalla visione strategica di SNL per la mobilità integrata nelle acque del Lago di Lugano e del bacino svizzero del Lago Maggiore.

Il gruppo Repower è attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni con quartier generale a Poschiavo Grigioni. È tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili e opera sulle principali borse elettriche europee oltre che sull’intero mercato energetico svizzero e italiano.

Repowere, la barca full electric di Repower, con il suo tour partito dal salone nautico 2018 di Genova, approda sul Lago di Lugano. Davide Damiani, Responsabile relazioni esterne Repower ha dichiarato: “La parola chiave che ci muove è la versatilità: sia sull’acqua dolce che su quella salata. Repowere, la nostra barca al 100% elettrica nel suo tour durato più di un anno, si è dimostrata un mezzo flessibile ed efficiente. Si è prestata a fare da “semplice” taxi, ha poi ospitato un pianista che ha potuto suonare nel più assoluto silenzio, è servita come mezzo d’appoggio per una regata di canottaggio, ha ospitato più conferenze stampa, ha fatto da “red carpet” nel corso del Riviera Film Festival in Liguria ed è stata soprattutto la barca perfetta per scoprire luoghi bellissimi delle nostre coste, in un modo tutto nuovo: senza emissioni, senza rumore, perfettamente inserita nel paesaggio che la circondava”.