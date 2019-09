Si chiamava Gabriele Puccia, aveva appena 27 anni ed era un fisioterapista di Pegognaga: è stato ritrovato esanime, ormai morto da ore, alle 03:00 della notte di Sabato 31 Agosto. E’ preciptiato in un dirupo per circa dieci metri mentre era in escursione in Valsorda, in provincia di Verona. Poco prima aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che adesso sembra davvero agghiacciante: