Genova, il Governatore Toti: “Il nuovo ponte sarà pronto in primavera”

Giovanni Toti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Il Governatore della Liguria ha parlato di Genova: “Ieri ha aperto il salone nautico, la città si sta rialzando. La ricostruzione di Ponte Morandi procede rispettando i tempi che avevamo previsto, il prossimo primo ottobre la prima trave coprirà i primi due pilastri, si intuirà già il bellissimo ponte pensato da Renzo Piano. Il ponte sarà pronto in primavera. Siamo molti soddisfatti di come Genova abbia reagito alla terribile tragedia che abbiamo vissuto. Ovviamente le persone che non ci sono più devono avere giustizia e speriamo accada nel più breve tempo possibile“.

Toti ha aggiunto: “All’Italia serve un Ministero del mare. Abbiamo 6000 chilometri di coste, la nautica è una delle voci principali della nostra bilancia commerciale, tutto è stato inglobato nel Ministero delle Infrastrutture, credo che un Ministero del mare che si occupi della nautica, delle infrastrutture di cui hanno bisogno i nostri porti, del turismo sulle nostre coste, sarebbe un gigantesco vantaggio“.

Sul movimento “Cambiamo” di cui è a capo: “Siamo partiti con entusiasmo alla ricerca di persone in grado di dare il proprio contributo alla creazione di una casa moderata, liberale e riformista in grado di affiancare Lega e FdI. Forza Italia? L’ho lasciata con grande rammarico, a Berlusconi mi lega un grande affetto. Ma è un partito ormai sclerotizzato in dinamiche difficilmente cambiabili. Un partito che da anni perde le elezioni, diminuisce il consenso e non riesce più ad essere riferimento per quelle classi sociali che lo avevano preso come punto di riferimento. Vorrei un centrodestra più equilibrato, che non abbia solo la Lega a rappresentare l’Italia. L’idea di Forza Italia di pietrificare un pezzo di quello schieramento ha agevolato i sovranisti portandoli ad occupare anche spazi che non erano loro“.