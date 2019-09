“Gioventù bruciata”, ma chi lo dice? I ragazzi in marcia per il pianeta studiano l’impresa sostenibile

Il Giardino delle Imprese, scuola di cultura imprenditoriale promossa da Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli (in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana), è ormai giunta alla sua seconda edizione. Questa volta sono stati coinvolti trenta giovani studenti delle scuole secondarie di II grado, che presenteranno i risultati di un mese di operato sul tema ambientale. Molto spesso si sente l’espressione “Gioventù bruciata” , senza ammettere che, ultimamente, sono soprattutto i ragazzi ad occuparsi della sostenibilità ambientale in quanto speranza per il futuro. Con l’aiuto di esperti, imprenditori, docenti, tutor scientifici e di processo si sono sostenuti l’un l’altro nell’esplorazione dei bisogni reali delle loro città di appartenenza. Hanno simulato contesti di vita e organizzato prodotti e servizi attraverso le maglie strette della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il Giardino delle Imprese ha, inoltre, elaborato un vero e proprio percorso competitivo tra i giovani, come se volesse riservare, per loro, uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio.

E’ proprio sulla sensibilizzazione al tema ambientale, che volge l’intero progetto e i suoi promotori sono ben coscienti del fatto che le ultime generazioni siano particolarmente abili a fornire il loro contributo avendo degli stimoli come supporto. In questo caso, si è promossa una competizione positiva, con un premio molto importante per i vincitori: vedere il loro lavoro concretizzato e davvero d’aiuto per la sensibilizzazione di massa.