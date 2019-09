“Gli immigrati, causa di povertà, mali e disoccupazione”: “I dati ci dicono che è colpa degli Italiani”

Quante volte, soprattutto a causa della politica del precedente governo “Salvini”, abbiamo sentito dire quanto i migranti siano il vero problema dell’Italia, quanto incarnassero quasi il male economico e il calo dell’occupazione dei nostri connazionali. E quante volte sono giunte, inesorabili, le contro-argomentazioni, con tanto di dati a dimostrazione di come gli immigrati abbiano tutto il diritto (secondo la Costituzione Italiana) di sbarcare in Italia. Eppure, a dispetto di ogni opinione politica, bisogna attenersi ai fatti. Rimaniamo, quindi, ai dati dell’accoglienza: nell’anno 2017 l’evasione fiscale in Italia è arrivata a tangere i 111 miliardi. Venti volte rispetto all’accoglienza. Dunque, possiamo concludere che se mancano i soldi per i servizi ospedalieri, l’assistenza sociale, i servizi scolastici e le infrastrutture non è colpa degli immigrati.

Inoltre, bisogna considerare che gli italiani non sono stinchi di santi. Le radici della nostra criminalità sono ovunque: America, Francia, Germania e in altre zone del mondo. Ma, ancora una volta, bisogna considerare i numeri: nel 2016 i reati in Italia sono calati, proprio nel momento in cui l’immigrazione aumentava. E’ vero che la micro-criminalità arruola manodopera tra i disperati, dunque di frequente tra i migranti, ma la realtà è che i problemi per la nostra sicurezza non sono soltanto i piccoli crimini di strada (che, per quanto giustamente punibili dalla legge, non rappresentano la punta dell’Iceberg). Uno dei problemi fondamentali è, ad esempio (per non citare le Mafie che arruolano piccoli criminali tra le loro fila), la corruzione, che tocca oltre cento miliardi l’anno, quindi venti volte quanto costa accogliere i migranti. Un’altra forma di “ignoranza” tutta italiana è anche credere che la piaga della disoccupazione che concerne i giovani italiani dipenda dagli immigrati. Come ha scritto Vladimiro Polchi su Repubblica, i contributi pagati dagli immigrati sostengono il nostro sistema previdenziale. Bisogna considerare anche altre due situazioni importanti: gli immigrati sono disposti a fare lavori che noi italiani non vogliamo fare più e decine di migliaia di stranieri tornano nei loro paesi senza pensione italiana (“risparmiando” per il nostro paese parecchio denaro).