Governo: De Petris, ‘sì convinto da Leu’

Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Questo governo nasce per cambiare le cose, noi ci impegneremo per questo” e “nasce anche in un momento delicato per l’Europa” dove la crisi della Germania può portare a una revisione delle politiche di austerity e dove “l’Italia può essere protagonista”. Lo ha detto Loredana De Pestris di Leu nelle dichiarazioni di voto al Senato. “In questo mese si parlato, anche troppo, di discontinuità e continuità ma non possiamo qualificarci per le prese di distanza dal passato, ma dobbiamo guardare avanti ed è per fare nostra questa sfida che i senatori di Leu voteremo convintamente la fiducia a governo”.