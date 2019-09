Governo: Delrio-Marcucci, ‘passi avanti, domani nuovo incontro con Conte’

Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Abbiamo fatto passi in avanti”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera al termine dell’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Un “clima costruttivo, serio, un lavoro che deve essere ancora completato”, ha aggiunto.

Per domani, ha aggiunto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, “c’è l’ipotesi di rivederci nel pomeriggio con il premier Conte e la delegazione M5s per completare il quadro programmatico”.