Governo: Morra, ‘o siamo M5S o dobbiamo riconoscere di essere biodegradabili’

Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Io non sono stato tra i più critici all’ingresso del Pd nel governo, io ho cercato di ricordare a noi stessi che o siamo M5S oppure dobbiamo riconoscere di essere biodegradabili, per cui o si impongono, democraticamente, i valori e gli scopi per cui noi siamo nati, per cui siamo stati anche votati, o altrimenti è meglio, a partire dal sottoscritto, togliere il disturbo e andare a casa. Perché a me non interessa con chi si facciano le cose ma che si facciano”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra, parlando a Palermo della nascita del nuovo governo ‘giallorosso’.