Governo: Pd Sicilia, ‘nomina Provenzano segnale attenzione verso Sud’

Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “L’inserimento di Giuseppe Provenzano nella lista dei ministri del nuovo governo Conte, proposto dal PD, con la delega per il Sud, è un segnale positivo che mette ancora una volta in evidenza il tema dello sviluppo del Mezzogiorno”. A dirlo è il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo portando al neo ministro, “che certamente saprà veicolare forze e risorse necessarie al rilancio delle regioni meridionali, e certamente della sua Sicilia”, gli auguri di buon lavoro del gruppo dem all’Assemblea regionale.

Sulla stessa linea anche il deputato dem Giuseppe Arancio, il segretario provinciale del Pd Peppe Gallè e i segretari cittadini. “La nomina di Giuseppe Provenzano ai vertici del ministero per il Sud – sottolineano – è un segnale importante che indica la volontà del governo nazionale di inserire i problemi del meridione nell’agenda politico- economica nazionale”.