Governo: si apre partita sottosegretari, tra dem in pole Misiani e Quartapelle/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Un altro passaggio al governo potrebbe essere quello di Lia Quartapelle. La giovane deputata dem con una solida preparazione in politica internazionale, in particolare sul mondo africano, è stata a lungo inserita nel toto-ministri. Ora per Quartapelle potrebbe prospettarsi la carica di vice alla Farnesina.

Anche la renziana Anna Ascani, vicepresidente dem, è stata fino all’ultimo data per certa nel governo. Non è riuscita ad entrare e potrebbe essere ‘ricompensata’ con la nomina a sottosegretario all’Istruzione. Tra i nomi che circolano in queste ore anche quello dell’altra vicepresidente Pd, Debora Serracchiani. Possibile anche l’ingresso al governo di Emanuele Fiano. Non mancano ipotesi di ex-parlamentari come Silvia Velo e Mauro Cociancich.

Più che un’ipotesi è invece quella di Gian Paolo Manzella, attualmente assessore con Zingaretti alla Regione Lazio, come viceministro allo Sviluppo Economico. Spazio potrebbe esserci, inoltre, per l’area socialista con Riccardo Nencini, senatore. E anche per la formazione di Demos -Democrazia Solidale (di cui fa parte Pietro Bartolo, ex-medico di Lampedusa, eurodeputato eletto nella lista unitaria del Pd) potrebbe arrivare un incarico. La deputata Michela Rostan è ‘portavoce’ del movimento alla Camera.