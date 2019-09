Governo: Zingaretti, ‘chiudiamo stagione d’odio’

Roma, 4 set. (AdnKronos) – ‘Ha prevalso l’idea di salvare questo nostro Paese da una deriva pericolosa, populista, fondata sull’odio, sul pericolo dell’aumento dell’Iva e delle tasse, e su quello che i conti pubblici esplodessero. Abbiamo in maniera unitaria cercato un’altra strada. Questo è un governo che si fonda sulla capacità del confronto e soprattutto per chiudere la stagione dell’odio, che forse serve a qualcuno per prendere voti ma non serve agli italiani”. Lo ha detto a Sky TG24 il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

‘Sui decreti Sicurezza ‘ ha continuato Zingaretti – c’è già l’indicazione del Presidente della Repubblica per rimettere mano a quei decreti, ma soprattutto c’è la presa d’atto che l’Italia non ha avuto politiche sull’immigrazione in questo anno, ma è stato usato questo tema per mettere paura agli italiani. Dobbiamo ricostruire una nuova politica sull’immigrazione che si fondi su sicurezza e legalità ma anche sull’umanità”.