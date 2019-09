Chi è Hans Christian Gram e perché oggi Google gli dedica un Doodle

Hans Christian Gram è protagonista oggi, 13 Settembre 2019, di un colorato doodle di Google: il celebre motore di ricerca ricorda, nel giorno della nascita, il medico, patologo e farmacologo danese.

A Gram si deve la scoperta della “colorazione di Gram” da cui deriva la classificazione dei batteri in Gram–positivi e Gram–negativi. La tecnica della colorazione venne effettuata dal medico danese nel 1884 a Berlino.

Il lavoro di Gram viene utilizzato ancora oggi per classificare i batteri e valutare quale tipo di antibiotico utilizzare per combatterlo.