I bambini fino a 5 anni devono bere solo latte e acqua: ecco le indicazioni degli esperti

Il progetto Healthy Drinks, Healthy Kids, sviluppato dalla Healthy Eating Research della Robert Wood Johnson Foundation, arriva dagli Stati Uniti e ci mostra cosa fa bene e cosa non è opportuno bere per i bambini da zero a cinque anni. Il progetto poggia i suoi pilastri su ricerche condotte da associazioni della portata di Academy of Nutrition and Dietetics, American Academy of Pediatric Dentists, American Academy of Pediatrics e American Heart Association, molto attendibili dal punto di vista pediatrico/alimentare. Fino ai 5 anni, gli esperti sono concordi nell’affermare che bisognerebbe bere solo acqua e latte, senza aggiungere alcuna “eccezione zuccherata”, come bevande o succhi di frutta (accettati solo se composti di frutta al 100%). Ma vediamo insieme i nutrienti da assumere in determinate fasce d’età:

–Da 0 a 6 mesi bisognerebbe bere soltanto latte materno e latte artificiale.

-Da 6 a 12 mesi l’alimentazione va incentrata sul latte materno e latte artificiale, ma con qualche variazione che comporta l’assunzione di cibi solidi e acqua (qualche sorso, nel corso dei pasti).

–Dai 12 ai 24 mesi, l’alimentazione va incentrata sull’acqua, con 4 bicchieri al giorno da far bere ai bambini. Il latte va bene (intero e pastorizzato), nelle giuste quantità e senza aggiunta di cacao o altro: la quantità varia da due o tre tazze al giorno. Inoltre, la scelta più “saggia” verte sul latte di mucca, in quanto parecchio nutriente a differenza delle altre tipologie di latte. Per quel che riguarda i succhi di frutta, gli esperti affermano che bisognerebbe berne mezza tazza al giorno.

–Da 4 a 5 anni le dosi quotidiane vanno incrementate: fino a 5 bicchieri d’acqua, due tazze e mezzo di latte pastorizzato scremato o parzialmente scremato, tre quarti di bicchiere di succo al cento per cento naturale..