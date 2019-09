Il M5s lancia l’allarme: “Rischio alluvioni ad Olbia, è tempo di prendere una decisione”

“Basta tergiversare, la citta’ deve essere messa in sicurezza”

Questa la richiesta del deputato del M5s Nardo Marino, a due mesi dal sesto anniversario dell’alluvione che il 18 novembre 2013 devastò Olbia. Il celebre parlamentare lancia il suo appello nella stessa giornata nella quale il sindaco Settimo Nizzi ha ufficializzato un nuovo appalto per la pulizia degli alvei fluviali in funzione della riduzione dei rischi di alluvione.

“Ancora si aspetta una decisione definitiva sulla strada da percorrere per mettere in sicurezza Olbia e i suoi cittadini. Abbiamo assistito a una diatriba infinita tra progetti alternativi e indizione di un referendum che avrebbe scaricato sugli olbiesi responsabilita’ tecniche e progettuali in carico a professionisti e politici. Il primo atto integrativo tra Ministero dell’Ambiente e Regione Sardegna e’ stato finanziato il 29 gennaio scorso con 125milioni e 300mila euro, 42 dei quali da risorse regionali”