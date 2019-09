“Gli incantesimi di Harry Potter sono veri. Attenti a pronunciarli, si tratta di stregoneria”: la mail shock di un reverendo

Chi non ha mai guardato (o letto) la saga di Harry Potter, sperando di poter adoperare qualche incantesimo del ragazzino più celebre del grande schermo? Il pastore della St.Edward Catholic School di Nashville, Dan Reehil, ha scelto di seguire i consigli degli esorcisti, liberandosi di tutti i libri della saga di J.K.Rowling nella scuola cattolica privata del Tennessee.

“Le maledizioni e gli incantesimi che vengono usati nei libri sono veri e quando sono letti da un umano rischiano di evocare gli spiriti maligni. Questi libri presentano la magia sia in bene che in male, il che non è vero, in realtà è un inganno intelligente”

Questa la mail ufficiale del reverendo mandata a tutti i genitori. Fino al 2018, l’opera di J.K. Rowling era in bella vista sugli scaffali della biblioteca della scuola, ma, con l’apertura della nuova biblioteca per l’anno accademico 2019-2020, incantesimi come “Avada Kedavra” e “Crucio” – magia con cui uccidere presente nelle pagine dei volumi – o ’”imperio” – per controllare la mente delle proprie vittime – sono stati banditi. Basandosi sull’opinione del sovrintendente delle scuole della diocesi cattolica di Nashville, la scelta della rimozione dei sette volumi di Harry Potter è tra i “poteri” del reverendo stesso. La loro volontà è, infatti, quella di:

“Assicurarci che ciò che mettiamo nelle nostre biblioteche scolastiche sia materiale adatto all’età per le nostre classi”.

La saga di Harry Potter è tra le più celebri nel panorama dell’editoria globale, (con oltre 500 milioni di copie vendute e un successo planetario dell’autrice J.K. Rowling ) ma fin dalla prima pubblicazione, nel 1997, è stata nel mirino di innumerevoli comunità religiose, riempita di critiche fino all’orlo. Una di queste è avvenuta proprio di recente, in Polonia, dove un gruppo di preti cattolici appartenenti al movimento “SMS dal Paradiso” ha bruciato i sette libri della saga di Hogwarts, considerati blasfemi e incitanti alla stregoneria.