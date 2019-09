Incendi in Bolivia: distrutti 1,7 milioni di ettari di foreste e terreni

Gli incendi che da maggio divampano in Bolivia nelle foreste e praterie hanno distrutto 1,7 milioni di ettari: gli ambientalisti accusano le leggi promosse dal presidente Morales di avere incoraggiato la conquista di nuove terre per la produzione agricola e gli incendi, mentre il governo incolpa siccità e vento forte.

Santa Cruz è la regione più colpita dai roghi, iniziati a maggio e intensificati ad agosto.

Recentemente il governo boliviano ha autorizzato gli agricoltori a bruciare 20 ettari anziché i consueti 5, e secondo molti ciò avrebbe contribuito a creare migliaia di incendi, appiccati per “creare” nuove terre coltivabili.