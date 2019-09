Incendi in Indonesia: centinaia di arresti per i roghi nelle foreste

La polizia ha tratto in arresto 230 persone accusate di avere innescato i grandi incendi nella foresta tropicale in Indonesia. I roghi ancora infuriano nel parco nazionale di Tesso Nilo, e mettono in pericolo specie animali a rischio estinzione. La cortina di fumo generata dalle fiamme inquina vaste aree del Sud-est asiatico, dalla Malaysia e Singapore al sud della Thailandia.

Per la legge sulla tutela ambientale gli arrestati rischiano 10 anni di carcere.