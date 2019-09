Paiono essere riconducibili alla propagazione fortuita di un incendio di sterpaglie le fiamme sviluppatesi nel pomeriggio in un’area agricola di Zenson di Piave (Treviso) su un cumulo di residui plastici, e che avevano allarmato la popolazione per una densa colonna di fumo che si sollevava dal suolo. Giunti sul posto i vigili del fuoco di Treviso hanno proceduto all’estinzione del rogo distribuito su un’area di circa 40 metri quadrati in corrispondenza di una vecchia serra.