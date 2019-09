Incendio Avellino, primi dati dell’analisi aria: nessun allarme

Nessun superamento dei valori limite di legge per varie sostanze inquinanti nell’aria: è quanto comunica l’Arpac, agenzia regionale per l’ambiente, dopo le rilevazioni eseguite ad Avellino in seguito all’incendio di ieri in una fabbrica di materiale plastico. I dati sono relativi a idrogeno solforato, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, toluene, mentre per le concentrazioni di diossina gli esami richiedono più tempo e i risultati sono previsti per domani. Le stazioni fisse di monitoraggio, normalmente operanti nel capoluogo irpino, non hanno registrato finora superamenti dei valori limite per le concentrazioni di polveri sottili: tutti i dati sono disponibili sul sito dell’Arpac.