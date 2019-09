Incendio in fabbrica in Cina: 19 morti

Un incendio è divampato in una fabbrica di Ninghai, nella provincia cinese dello Zhejiang: al momento il bilancio è di 19 morti e 3 feriti.

Le fiamme si sono sviluppate nella giornata di domenica in una struttura di proprietà del gruppo Ruiqi Daily Necessities. Otto persone sono state tratte in salvo, e e di queste sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate. I