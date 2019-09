Incidente nel Materano: precipita deltaplano, pilota ricoverato

Incidente nel Materano questa mattina: in contrada Lumelli Imperatore, in territorio di Bernalda (Matera), un deltaplano ultraleggero a motore è precipitato tranciando un cavo di media tensione. Il pilota, un 39enne, è stato trasferito con l’eliambulanza del 118 in ospedale a Potenza.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell’Enel.