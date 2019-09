Incidente sulle montagne russe in Messico: 2 morti

Una carrozza delle montagne russe è deragliata in un parco a tema in Messico: 2 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite, secondo quanto hanno riferito le autorità.

Il distacco potrebbe essere stato causato da un problema meccanico: la carrozza è precipitata a terra da un’altezza di circa 10 metri, ha affermato il procuratore, secondo cui i due decessi sono stati causati da lesioni alla testa. Due donne – una delle quali in gravi condizioni – sono state portate in ospedale.

L’incidente si è verificato sabato al parco divertimenti La Feria, a Città del Messico.