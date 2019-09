Incidenti in Montagna: scivolano in scarpata nel Veronese, salvati dal Soccorso Alpino

Due persone sono state tratte in salvo dal Soccorso alpino di Verona allertato nella tarda serata di ieri dalla Centrale del 118: sono scivolate a una quarantina di metri in una scarpata a Roncà. Due fratelli, di 31 e 29 anni, di Arzignano (VI), hanno bucato una gomma della macchina: sono scesi e si sono incamminati lungo la piccola strada in collina, finché uno è scivolato sul ciglio per alcuni metri, cadendo da un salto di una decina e ruzzolando per altri venti. Il fratello, per andare in suo aiuto, è caduto a sua volta lungo la stessa verticale. Gli amici, che li seguivano e avevano assistito alla scena, hanno subito lanciato l’allarme.

Due soccorritori della Stazione speleo si sono subito calati per verificare la situazione: fortunatamente il tappeto di terra smossa e foglie secche nel punto dove erano caduti i ragazzi ne ha attutito l’urto. I due sono stati recuperati e affidati alle ambulanze. L’intervento si è svolto in collaborazione con i Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri di San Bonifacio.