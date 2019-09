“Incontri Ravvicinati”: il 29 settembre un convegno sugli UFO a Rho

Grande attesa a Rho, in provincia di Milano, dove domenica 29 settembre si terrà uno “straordinario convegno sugli ufo ed alieni. L’attesa è febbrile. Sicuramente – spiega in una nota il C.UFO.M. – vi sarà un boom di spettatori come è stato nelle prime due edizioni con una media in sala di ben 400 presenze, fatto inusitato per i convegni ufologici in Italia. La curiosità è accentuata da diversi elementi. Nella prima edizione, tenutasi nel 2017, il convegno divenne improvvisamente importante per il patrocinio del comune di Rho, fatto che generò intorno all’evento un interesse eccezionale. L’edizione 2018 invece, è stata contrassegnata da un incredibile fatto: durante il convegno entrò una persona in sala urlando che c’era un ufo fuori che stazionava ad alta quota quasi sulla verticale dell’auditorium, scatenando la curiosità del pubblico in sala che si precipitò all’esterno per ammirare più di un presunto ufo. Quest’anno invece, c’è un ritorno graditissimo, quello di Pierfortunato Zanfretta, un personaggio dalla simpatia straripante, che ha avuto diversi contatti con una razza aliena chiamata Dargos che lo ha tormentato fin dalla fine degli anni ’70, lasciandogli una misteriosa scatoletta dalle misteriose proprietà e che Zanfretta continua a detenere. Ci racconterà le ultime vicende. L’ing. Ennio Piccaluga interverrà insieme al Presidente e Fondatore del C.UFO.M. dott. Angelo Carannante, per parlare di misteriosi avamposti individuati su alcuni corpi celesti quali asteroidi e pianeti e di alcuni indizi che farebbero pensare ad esointelligenze che stanno manovrando, a sua insaputa, le sorti del genere umano, ma anche di archeologia proibita con incredibili evidenze di alieni sulla terra nonché di avvistamenti di grande livello indagati dal C.UFO.M. con immagini anche inedite. Ed ancora Giorgio di Salvo con ufo e alieni nell’arte, Berardino Ferrara con i problemi e gli ostacoli, ai contatti con gli alieni, delle immense distanze interstellari. Umberto Morazzoni e Sergio Dos Santos parleranno delle piramidi bosniache rivelando i risultati delle ultime ricerche : sono state costruite dagli alieni o da un antichissimo ed evolutissimo popolo terrestre? Vi saranno i contattati Mao Veronesi, Maryluna, Rebecca e Isabelle che catalizzeranno l’interesse del pubblico con le loro storie di contatti alieni. Riki, invece, parlerà dell’ufo di Rho avvistato durante il convegno del 2018. Condurrano l’evento l’avv. Rossana Papasodaro coordinatrice del C.UFO.M. Lombardia ed il citato Angelo Carannante. Dunque, un evento da non perdere, con ingresso gratuito, non occorre prenotazione. L’appuntamento è per domenica 29 settembre 2019, dalle ore 9,30 alle 20,00, con pausa pranzo dalle 13 alle 14,00. Il luogo è l’Auditorium padre Reina -Via Meda, 20 – Rho (Milano) – Contatti 3383283516, 3204659798 – centroufologicomediterraneo@gmail.com.”