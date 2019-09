Incubo controesodo

Roma, 1 set. – (AdnKronos) – Domenica da bollino rosso sulle . Come da previsione, si registrano ancora flussi di traffico in rientro verso le grandi città del Nord già dalle prime ore. Lo comunica Viabilità Italia, che monitora il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico, che attualmente non sono presenti sulla rete. E’ in vigore dalle 7 alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto.

Ecco gli aggiornamenti relativi alle attuali situazioni più critiche: sulla A14 al km 114 in direzione Sud 3 km di coda per incidente, in direzione Nord rallentamenti per curiosi; sulla A4 code a tratti tra svincolo A4 e A/23 causa incidente al km 480 in direzione Torino; rallentamenti alla barriera Lisert in direzione Torino; A22 rallentamenti tra Egna Ora e Trento sud in direzione sud. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria sulla SS16 Adriatica km 850, località Monopoli carreggiata chiusa per incidente.